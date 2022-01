티웨이항공, '후쿠오카' 예약 프로모션…운임 6만6300원부터

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,025 전일대비 70 등락률 -2.26% 거래량 74,880 전일가 3,095 2022.01.24 10:47 장중(20분지연) 관련기사 신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다티웨이항공, 키르기스스탄 산업연수생 수송티웨이항공, 서유럽·북미 운항 가능한 4호기 도입 검토 close 은 일본 후쿠오카현과 함께 여행 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

프로모션은 티웨이항공 홈페이지와 모바일 웹(앱)에서 이날부터 다음 달 20일까지다.

인천-후쿠오카 노선 편도운임 총액은 6만6300원부터며, 탑승 기간은 오는 3월 27일부터 10월 29일까지다. 해당 노선을 왕복으로 결제할 경우 2만원 추가 할인 쿠폰을 제공한다.

또 티웨이항공 은 연중 두 차례만 실시하는 '메가 얼리버드' 프로모션을 이달 30일까지 진행한다. 올해 여행을 계획 중인 고객들을 위해 가장 저렴한 여행 준비를 할 수 있다. 메가 얼리버드 프로모션 기간 중에 후쿠오카 노선을 포함한 국제선 항공권 구매 시 여정 변경과 환불 수수료 면제 혜택도 각 1회씩 제공된다.

티웨이항공 관계자는 "다시 떠날 후쿠오카 여행을 손꼽아 기다리는 고객들은 보다 미리 저렴하게 준비할 수 있는 기회"라며 "추가 할인 쿠폰과 여행지 정보도 꼭 확인해 볼 것을 추천한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr