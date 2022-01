이재명, '직주근접' 내세워 경기 표심 구애…"GTX 추가·1기 신도시 재건축·재개발" 공약

24일, 이재명 경기도 공약 발표

GTX 플러스 프로젝트로 '수도권 30분대 생활권' 약속

용인·이천·여주·양평·성남·광주 맞춤형 세부 공약도 제시

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 24일 경기도 공약에서 'GTX 플러스 프로젝트'를 발표하며 "수도권 30분대 생활권을 만들겠다"고 밝혔다. 서울을 중심으로 광범위하게 펼쳐져 있는 경기도의 핵심 과제가 '직주근접, 교통, 접근성'이라고 판단한 데에 따른 것으로 풀이된다. 이와 함께 분당 등 1기 신도시의 재건축·재개발 규제 완화도 약속했다.

이 후보는 이날 경기도 용인 포은아트홀에서 "GTX에 신규 노선을 추가하는 GTX 플러스 프로젝트를 추진하겠다"며 이 같은 내용을 담은 경기 공약을 발표했다.

이 후보는 "수도권 전역을 평균 30분대 생활권으로 연결하는 교통혁명을 추진해 경기도민의 직주근접을 대폭 높이겠다"면서 "'선 교통, 후 입주' 원칙을 분명히 지켜 3기 신도시 입주민의 불편함이 없도록 하겠다"고 강조했다.

이에 따라 현재 추진 중인 GTX-A·B·C 노선의 속도를 높이고, 일부 구간에 신규 노선을 추가하는 'GTX-A+, C+ 노선'을 적극 추진하겠다고 설명했다.

세부안을 살펴보면 GTX-A+는 기존 동탄까지 연결됐던 구간을 평택까지 연장하며 GTX-C+는 북부 구간의 경우, 기존 덕정까지였던 구간을 동두천으로 연장할 방침이다. 또한 남부 구간은 수원까지였던 구간을 병점~오산~평택으로로 연장하고 금정에서는 기존선을 활용해 안산~오이도까지 연결하겠다는 계획이다.

GTX-D는 현 정부의 김포~부천 구간을 당초 경기도의 제안대로 김포~부천~강남~하남 구간까지 정상화하고, GTX-E(인천~시흥·광명신도시~서울~구리~포천) 노선과 GTX-F(파주~삼송~서울~위례~광주~이천~여주) 노선은 신설하겠다고 했다.

또한 서부선을 서울대 관악산역부터 안양까지 잇도록 하고, 지하철 3호선 북부를 대화~금릉~경의·중앙선으로 연결하고 남부는 성남·용인·수원까지 연장하겠다고 언급했다. 이외 5호선(방화~김포), 6호선(신내~구리~남양주), 7호선(옥정~포천), 8호선(성남판교~서현~광주오포), 9호선(강동~하남~남양주), 인천 2호선 김포·고양 연장과 고양~은평선 신설 등의 연장 방안도 제시했다. 이와 함께 분당·산본·일산·중동·평촌 등 낡아가고 있는 1기 신도시에 대해선 '분당·산본·일산·중동·평촌 신도시 특별법'을 만들어 재건축·재개발과 리모델링 규제를 완화하겠다고 약속했다.

신도시 재건축·재개발에 대해 용적률이 500%까지 허용되는 4종 일반주거지역을 적용하고, 인허가를 신속히 진행해 시간과 비용을 확 줄이겠다는 방침이다.

이 후보는 전일 부동산 공약을 발표하면서 정부 실책에 대해 국민들에게 머리 숙여 사과한 데에 이어 이날은 민주당 의원들과 함께 큰절을 올리고 연거푸 "많이 부족했다, 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.

이 후보는 "마침 또 신년이고 세배를 겸해서, 사과의 뜻을 겸해서, 지금까지와 완전 다른 새 정치로 보답드리겠다는 각오를 표현할까 한다"면서 경기도에 지역구를 둔 민주당 국회의원들과 함께 취재진을 향해 큰절을 했다. 이 후보는 "민주당이 많이 부족했다. 앞으로 더 잘하겠다. 이런 사과의 말씀을 겸해서 인사드릴까 한다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr