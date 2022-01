비디아이, 최대주주 80억 출자 “재무구조 개선…신재생·바이오 사업 기대”

[아시아경제 유현석 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 1,800 전일대비 275 등락률 +18.03% 거래량 11,403,955 전일가 1,525 2022.01.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 비디아이, BW·CB 권리행사로 재무구조 개선…"신재생·바이오 사업 성과 기대"비디아이 "엘리슨, 췌장암 치료제 ‘글루포스파미드’ 글로벌 유통 파트너 물색"비디아이, 美 FCE와 연료전지 주기기 MOU…"소룡연료전지 발전사업 가속" close 는 최대주주인 안승만 회장이 80억원 규모의 유상증자 대금납입을 완료했다고 24일 밝혔다. 이번 최대주주 출자를 비롯해 비디아이는 최근 제8회차 전환사채(CB)와 제9회차 신주인수권부사채(BW)의 권리행사로 큰 폭의 재무구조 개선이 기대된다.

비다아이는 지난해 10월 회사의 경영목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 최대주주인 안승만 회장을 상대로 제 3자 배정 유상증자를 결정한 바 있다. 유상증자 발행주식은 578만9849주며, 신주 발행가액은 1399원이다. 상장일은 내달 7일이며, 이번 유상증자로 발행될 주식은 전량 1년간 보호 예수 될 예정이다.

비디아이는 최대주주의 출자금을 채무상환에 사용해 회사의 재무구조를 개선할 예정이다. 앞서 비디아이는 제8회차 CB 70억 원과 9회차 BW 116억 원의 권리행사로 총 186억 원의 자본이 확충돼 재무구조 개선 효과가 기대된다. 비디아이는 재무구조 개선을 통해 신규로 추진 중인 신재생에너지 사업과 바이오 사업에 집중할 계획이다.

비디아이 관계자는 “이번 최대주주의 사재 출연을 계기로 회사가 경영상 어려움을 극복하고 신재생에너지와 바이오 신규사업을 가속화해 한단계 도약할 수 있는 계기가 되기를 기대한다”며 “회사는 추가적으로 비용 절감 등 자체적인 재무구조 개선을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

그는 이어 “올해는 오랫동안 공들여 온 신재생에너지 사업 분야에서 가시적인 성과가 나올 수 있도록 회사의 역량을 집중할 계획”이라며 “이와 더불어 바이오사업에서도 조속하게 수익이 실현될 수 있도록 다각적인 방안을 마련 중”이라고 덧붙였다.

비디아이는 신재생에너지 사업 분야에서 지금까지 총 1조4300억 원의 수주실적을 달성했다. 바이오 사업 분야에서 비디아이는 미국의 자회사 ‘엘리슨파마슈티컬스’와 췌장암 치료제 ‘글루포스파미드’의 미국 임상 3상을 비롯해 폐암치료제 ‘ILC’, 뇌암치료제 ‘DBD’등의 개발이 순조롭게 진행 중이다.

