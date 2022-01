오미크론 국내 검출률 50% 돌파, 확진자 급증…전해철 "의료체계 전환에는 속도"

정부, 오미크론 우세지역 대응 힘쓰면서 일반 의료기관 중심 의료체계 전환

[아시아경제 임철영 기자] 오미크론 변이 감염자의 주간 검출률이 50%를 웃돌기 시작한 가운데 정부가 일반 의료기관 중심의 의료체계로 전환하겠다고 밝혔다.

전해철 중앙재난안전대책본부 2차장은 24일 오전 모두발언을 통해 "경기와 호남 지역을 중심으로 오미크론 감염자가 급증하면서국내 검출률은 약 50% 수준에 이르고 있다"면서 "강한 전파력을 가진 오미크론의 영향으로 지난주 하루평균 확진자 수는 5962명을 기록하며 전주 대비 50%가량 증가했다"고 설명했다.

확진자 수는 7000명대 수준을 지속하고 있지만 위중증 환자 수는 낮아진 상황이라고 전했다. 전 2차장은 "오늘 확진자 수는 7500명대가 될 것으로 보인다"면서 "반면 위중증 환자수는 410명대까지 낮아졌고 중환자 병상 가동률도 20%를 밑도는 등 전반적 의료 대응체계는 안정적으로 관리되고 있다"고 진단했다.

이에 정부는 앞으로 오미크론 우세지역에 대한 대응에 힘쓰면서 일반 의료기관 중심의 의료체계 전환에 속도를 내겠다고 밝혔다.

전 2차장은 "앞으로 확진자 증가세가 더욱 커질 수 있는 만큼 정부는 오미크론 우세지역에 대한 효과적 대응에 힘쓰는 한편 일반 의료기관 중심의 의료체계 전환도 빠르게 시행해 나가겠다"고 말했다.

우선 정부는 확진자 규모의 통제보다는 중증, 사망 최소화를 목표로 전국 보건소 선별진료소의 PCR 검사를 고위험군 환자를 중심으로 운영한다. 위험도가 낮은 일반 국민에 대해서는 선별진료소에서 검사키트를 활용한전문가용 및 개인용 신속항원검사를 시행할 방침이다.

전 2차장은 "오미크론이 우세한 광주, 전남, 평택, 안성 등 4개 지역에서는 이번 주부터 선별진료소와 호흡기 전담클리닉을 통한 신속항원검사를 우선 시작하겠다"면서 "26일부터는 접종 완료자에 한해 관리기간을 현행 10일에서 7일로 단축하여 운영하고, 건강모니터링 횟수를 축소하겠다"고 설명했다.

일일 확진자가 크게 증가하는 상황에도 대비하고 있다고 전했다. 그는 "지자체 ‘관리의료기관’을 1월 말까지 400개 수준까지 확대해 369개소 최대 6만 명의 재택치료자를 감당할 수 있도록 하고 외래진료센터는 2월 중순까지 현재의 두 배 규모로 확대하겠다"면서 "동네 병의원에서 코로나 검사는 물론 치료와 처방, 재택치료 관리까지 한 번에 이루어질 수 있도록 검사 및 치료체계를 전환하는 방안을 마련하겠다"고 말했다.

한편 정부는 설 연휴에 대응해 주요 고속도로 휴게소와 역사, 터미널 등에 임시선별검사소를 설치한다.

전 2차장은 "전국 주요 고속도로 휴게소 7개소와 KTX 역사 및 버스터미널 2개소에 앞으로 한 달 동안 임시선별검사소를 설치하고 선제 검사를 시행하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr