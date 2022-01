학자금 대출 족쇄 풀어준다 … 부산시, 장기연체 청년 신용회복 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 한국장학재단의 학자금대출 장기연체로 신용도 판단정보가 등록된 지역 청년의 신용회복을 지원하는 사업 대상자를 24일부터 모집한다고 밝혔다.

‘학자금대출 신용도 판단정보등록자 신용회복지원 사업’은 지역 청년의 장기 연체된 학자금 대출금에 대해 한국장학재단과 분할상환약정을 체결하고 약정체결 시 필요한 연체금의 5%인 초입금을 부산시에서 지원하는 사업으로 2020년부터 추진 중이다.

한국장학재단은 잔여 채무액 분할 상환과 지연배상금 전액 감면 혜택을 지원한다.

신청 대상은 신청일 기준 주민등록상 부산시에 거주하고 한국장학재단 학자금대출 장기연체로 신용도 판단정보가 등록된 만18∼34세 청년이다. 신청 기간은 24일부터 예산 소진 시까지 대상자를 모집한다.

한국장학재단에 신용도 판단정보등록 여부를 전화로 확인한 후 부산 청년 플랫폼에서 신청하면 된다. 신용회복위원회 통합채무조정 신청과 중복되면 지원이 불가하다.

박형준 부산시장은 “부산의 미래인 청년의 삶에 실질적인 도움이 되는 생활 밀착형 사업을 중점 추진해 청년이 살고 싶은 도시 부산을 만드는 데 더욱더 박차를 가하겠다”라고 말했다.

