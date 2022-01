상업·업무·문화를 한 공간에서 누리는 신개념 복합공간 ‘제주 드림타워 복합리조트’ 레지던스 2차 분양

- 여행지에서 원격근무 하는 워케이션 수요 커져

- 호텔, 레지던스, 카지노, 전문쇼핑몰 등 다양한 시설 갖춘 ‘제주 드림타워 복합리조트’

직장인들 사이에서 워라밸(Work and Life Balance)에 대한 욕구가 커짐에 따라, 일과 삶의 균형을 맞춰줄 공간이 각광받고 있다.

직주근접성은 가장 기본적인 조건이 됐으며 여기에 단지 내에서 취미나 문화생활, 교육 등 모든 여가생활을 누릴 수 있는 원스톱 인프라 역시 선택이 아닌 필수사항으로 자리 잡고 있다.

한 부동산 전문가는 “최근 업무를 더욱 효율적이고 하기 위해 호텔, 레지던스, 편의시설, 문화공간, 비즈니스, 쇼핑 등 모든 것을 한 곳에서 해결할 수 있는 복합단지의 인기가 상한가로 높아지고 있는 중”이라고 전했다.

이러한 가운데 녹지그룹은 제주도의 쇼핑, 비즈니스, 문화생활 등이 모두 가능한 복합공간을 누릴 수 있는 ‘제주 드림타워 복합리조트’ 레지던스의 2차 분양(130실)을 진행 중이다.

‘제주 드림타워 복합리조트’는 기존 제주도에서 가장 높았던 롯데 시티 호텔(89m)보다 2배가량 높은 169m 규모인데다 연면적(30만3,737㎡)으로는 여의도 63빌딩의 1.8배 크기의 메머드급 규모이다.

제주시 노형동에 위치한 이 리조트는 지하 6층~지상 38층, 2개 동, 전용면적 65~260㎡, 호텔·레지던스 등 총 1,600실로 구성된다. 현재 1개 동(그랜드 하얏트 제주 호텔, 750실)은 지난해 12월부터 운영 중이다. 금번 분양 물량은 1개 동, 레지던스 850실 중 2차 분인 130실로 스탠다드 스위트와 프리미어 스위트 2개 타입으로 구분된다.

이 리조트는 각 타입별로 다양한 조망을 확보해 수요자 선택의 폭을 넓힐 계획이다. 일부 타입은 제주 바다 조망을 확보하는 한편, 일부 타입에서는 한라산과 도심 조망을 가능하도록 하는 등 다양한 파노라마 조망을 확보했다.

다양한 커뮤니티 시설도 조성된다. 최상층인 38층에는 제주 전경을 막힘없이 조망할 수 있는 각종 식음료 시설이 마련된다. 2층에는 외국인 전용 카지노와 4층에는 전문 쇼핑몰이 있어 이들과 함께 복합 리조트로서의 위용을 갖추었다.

이외에도 인피니티풀을 비롯해 클럽라운지, 피트니스센터, 프리미엄스파 등의 다양한 편의시설들을 조성했다.

호텔 서비스로 쾌적함과 편리함을 누릴 수 있도록 차별화한 것도 특징이다. 24시간 제공되는 컨시어지서비스를 비롯해 하우스키핑, 룸서비스, 도어맨 등 다양한 케어 서비스도 제공한다.

편리한 교통도 장점이다. 약 3km 거리에 위치한 제주국제공항과 약 7km 떨어져 있는 제주국제여객터미널을 통해서 국내외 이동이 수월하다. 또 특히 일주서로, 1100로, 노연로, 연북로 등 광역 교통망 이용도 수월하다.

‘제주 드림타워 복합리조트’는 주택이 아닌 레지던스호텔로 주택 수에 포함되지 않으며, 전매도 자유롭다. 여기에 비숙박회원에게는 20년간 분양가의 6%를 확정 수익으로 지급하거나, 숙박우선회원에게는 5% 확정 수익에 24박 사용이 가능한 숙박권을 제공한다.

‘제주 드림타워 복합리조트’는 홍보관을 따로 운영하지 않으며, 현재 영업 중인 그랜드 하얏트 제주 호텔 내 객실 등을 통해 둘러볼 수 있을 예정이다.

