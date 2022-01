CGV 다음 달 9일 재개봉 "아이맥스 관객점유율 가장 높아"

크리스토퍼 놀란 감독의 '덩케르크'가 아이맥스(IMAX) 스크린에 다시 걸린다. CGV는 다음 달 9일부터 전국 열일곱 지점에서 이 영화를 재개봉한다고 24일 전했다. 2차 세계대전 당시 프랑스 덩케르크 해안에 고립된 영국군과 연합군 약 40만 명을 구하기 위해 감행한 탈출 작전을 그린 작품이다. 사실성을 높이려고 배우 1300여 명을 섭외하고 실제 덩케르크 작전에 투입된 민간 선박 열세 척과 스핀파이어 전투기를 동원했다. 놀란 감독은 아이맥스 카메라(79분)와 65㎜ 필름 카메라(27분)로 촬영했다. 압도적인 규모와 강렬한 이미지, 실감 나는 음향으로 전장 한가운데 놓인듯한 현장감을 제공한다. CGV 관계자는 "전체 관객 수 대비 아이맥스 관객점유율이 가장 높은 영화"라고 소개했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr