안유수 에이스경암 이사장, 올 설에도 1억5000만원 상당 백미 기부

[아시아경제 김종화 기자] 재단법인 에이스경암 안유수 이사장이 민족 대명절 설을 앞두고 1억5000만원 상당의 쌀을 기부하며 소외이웃을 위한 따뜻한 기부 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

재단법인 에이스경암은 안유수 이사장이 설을 맞아 독거노인과 소년소녀 가장들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 백미 10㎏짜리 5860포대를 경기도 성남시에 기부했다고 전했다. 기증된 백미는 성남시 관내 독거노인 등 취약계층 5538세대와 소년소녀 가장 322세대에 전달될 예정이다.

안 이사장은 지난 1999년부터 24년째 매년 설과 추석 명절에 소외된 이웃을 위해 백미를 기부해오고 있다. '기업의 이윤을 사회에 환원한다'는 경영 철학을 토대로 일시적 지원이 아닌 꾸준한 기부를 통해 사회의 어려운 이웃들이 실질적인 혜택을 받을 수 있게 하자는 취지다.

어려울 때일수록 사회와 함께해야 한다는 마음을 모아 안 이사장이 24년간 지역 사회에 기부해온 백미(10㎏)의 양은 12만4760포(1247t)에 이른다. 이는 780만명이 하루를 먹을 수 있는 양으로 금액으로 환산하면 약 29억원에 달한다.

안 이사장은 "민족 대 명절인 설은 가족과 함께 따뜻하게 보내야 하는 시기지만 코로나19 장기화와 추운 날씨로 취약계층은 힘든 시기를 보내고 있을 것"이라면서 "이번 쌀 기부를 통해 어려움에 처한 소외이웃들이 보다 따뜻하고 즐거운 설 명절을 보낼 수 있기를 바란다"고 말했다.

안 이사장은 명절 백미 기부 외에도 소방관들의 처우개선을 위해 다섯 차례에 걸쳐 15억원을 기부했으며, 강원도 고성지역 산불 피해 복구 지원금으로 3억원을 기부한 바 있다.

