롯데카드, 데이터 기반 비즈니스 협업 플랫폼 '데이터스' 오픈

데이터·분석·광고 서비스 통해 기업, 가맹점 등 의사결정 도와

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 데이터 기반의 다양한 서비스로 이용자의 비즈니스를 돕는 온라인 플랫폼 '데이터스'를 오픈했다고 24일 밝혔다.

데이터스는 기업, 가맹점, 개인 등 이용자의 데이터 기반 의사결정을 돕는 플랫폼으로 ▲데이터 서비스 ▲분석 서비스 ▲광고 서비스를 제공한다. 이용자는 롯데카드가 보유한 결제 데이터 및 제휴사 데이터 상품을 구매, 분석할 수 있고, 분석결과를 바탕으로 잠재 고객에게 원하는 광고를 전달할 수도 있다.

먼저 데이터 서비스를 통해 데이터를 구매하거나 맞춤형 데이터 상품을 요청할 수 있다. 롯데카드 회원 결제 데이터를 바탕으로 한 소비패턴, 가맹점·상권, 유통·쇼핑 데이터는 물론, 제휴사 데이터도 선보일 예정이다.

분석 서비스에서는 고객, 가맹점, 상권 시각화 데이터를 통해 상권, 입지, 업종 등을 비교 분석할 수 있는 데이터스BI와 이슈 및 트렌드에 대한 전문가의 분석이 담긴 인사이트 보고서를 이용할 수 있다. 원하는 주제의 맞춤형 분석 보고서도 신청 가능하다.

또 광고를 실행하고 효과를 분석할 수 있는 광고 서비스도 있다. 고객 데이터를 분석해 광고를 설계하고, 이를 롯데카드 디지로카애플리케이션(앱) 피드나 푸시 알림, LMS 등 채널을 통해 실행할 수 있다. 광고 성과는 한 화면에서 다양한 정보를 확인할 수 있는 대시보드 형태로 제공해 편의성을 높였다.

롯데카드 관계자는 "롯데카드의 데이터 분석 역량과 유통 데이터 분석 노하우를 바탕으로 비즈니스에 활용 가능한 서비스를 제공하는 플랫폼"이라며 "이용자들이 데이터를 통해 고객, 상권, 가맹점 등을 더 세밀하게 이해할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

