성동구, 중대재해 ‘디지털 안전보건 시스템’ 구축...송파구 상반기 구립어린이집 109개로 늘려

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 이달 21일 ‘디지털 안전보건 관리시스템 구축 업무협약’을 체결, 중대재해 제로화 추진에 나섰다.

며칠 앞으로 다가온 중대재해처벌법 시행에 대비, 구는 스마트기술을 도입한 시스템을 통해 관련 법률을 체계적으로 시행할 계획이다.

요소별로 산재돼 있는 광범위한 중대재해 관련 정보를 통합, 효율적으로 관리할 수 있도록 구축된 시스템은 해당 정보를 대쉬보드 등으로 시각적으로 제공한다. 안전보건의무 이행사항과 계획수립, 종사자 교육, 안전점검, 기록 보존 등 일련의 예방 활동들에 대한 정보를 총체적으로 시스템에 담아 효율적으로 관리하고 실시간 모니터링해 경영책임자 등 의사결정에도 활용할 계획이다.

지난 3일 서울시 자치구 최초 ‘중대재해 예방 안전보건 경영방침’을 선포하며 임인년 새해 첫 공식행보를 시작했던 구는 앞서 안전보건 관리를 위한 전담조직을 설치(지난해 11월)하며 안전·보건관리자 선임, 중대재해 대응 계획 수립 등 안전보건관리체계 구축 이행사항을 적극 추진하며 발빠르게 대비해 왔다.

이달 20일 재해예방 관리체계의 기준이 되는 '성동구 안전보건관리 규정'도 조속히 마련한 데 이어 이번 협약을 통해 시스템 업체와 지속적인 협력 체계를 구축, 스마트 기술을 접목한 시스템으로 중대재해를 예방을 위한 안전보건관리체계 강화에 적극 나선다는 방침이다.

정원오 성동구청장은 “큰 사고가 일어나기 전에 사전 징후가 선행한다는 하인리히의 법칙처럼 이번 협약을 통해 경미한 징후들도 놓치지 않고 관리할 수 있도록 마련된 시스템으로 중대재해 제로화에 앞장서겠다”고 말했다.

송파구(구청장 박성수)가 올 상반기 109개소까지 구립어린이집을 더 늘린다.

구립어린이집 확충은 박성수 구청장의 역점사업이다. 민선 7기 시작인 2018년 하반기부터 전폭적으로 공공보육 강화 사업을 추진, 현재까지 구립어린이집 수 기존 74개소에서 109개소, 취원율 27%에서 42%로 수직 상승했다.

박성수 구청장은 대규모 도시 재개발 사업인 위례지구 신도시 조성 및 거여·마천 지역 종합발전 등으로 증가하는 보육수요에 발 빠르게 대응, 건축이 진행 중인 공동주택 단지 내 의무보육시설의 무상임대 방식을 효과적으로 활용, 기존 민간·가정 어린이집의 국공립 전환을 적극적으로 추진했다.

그 결과 2020년 서울시 최초로 구립어린이집 100개소를 돌파한 데 이어 현재 106곳이 운영 중이고, 올해 상반기에 3곳(‘송파롯데캐슬어린이집’, ‘위례A1-2블록 어린이집’, ‘위례A1-4블록 어린이집’)이 새로 문을 열어 109개소까지 늘어나게 된다.

단순한 시설 수의 증가 뿐 아니라, 보육의 질도 높였다. 총 영유아수·국공립 어린이집 이용률 등 지역 여건을 고려, 안전하고 쾌적한 보육환경 조성을 목표로 사업을 진행, 수준 높은 공공보육 서비스를 제공한 결과 취원율이 27%에서 42%로 획기적으로 증가했다.

박성수 구청장은 “공공보육 강화는 초저출산 시대, 그리고 코로나19시대에 지자체가 가장 역점을 두어야 하는 사안”이라며 “장기적인 대책을 가지고, 수준 높은 공공보육 인프라를 확충해 송파구의 삶의 질을 한층 더 높이겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr