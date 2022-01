이 세상엔 수많은 중독이 존재한다. 잡지 ‘한편’은 그중 여성학, 인류학, 퀴어 연구, 임상심리학, 장애학, 문헌학, 지리학, 경영과 음악 평론, 번역에 이르기까지 열편에 글을 소개한다. 여성학 연구자 김지효는 거울을 앞에 두고 혼자 자아도취된 젊은 여자라는 이미지를 격파한다. 음악평론가 김민주는 셀카중독과 미디어중독이 기실 잘 모르는 것을 비난하는 방식에 불과했음을 지적한다. 인류학자 김관욱은 흡연을 일종의 의례로 설명하는 글을 통해 영성, 금욕을 향해 고조되는 관심을 사회와 연결할 여지를 남긴다. 이 외에 알코올, 성 (노출) 중독에 관한 이야기도 전한다.

중독 | 김지효 외 9명 | 민음사 | 1만원

