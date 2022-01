이마트24, 가메골떡만두국 출시…“설 명절 고객 잡아라”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 26일 설을 앞두고 가메골떡만두국, 광양식불고기도시락 등 명절 먹거리를 출시한다고 24일 밝혔다.

가메골떡만두국은 가메골손왕만두에서 직접 만들어 제공받는 만두(3개)에 사골육수, 떡국떡, 고명지단, 다짐육볶음, 고추, 대파, 김 등 토핑을 더해 정통 떡만두국의 풍미를 살렸다. 광양식 불고기 도시락은 불고기, 메추리알조림, 시금치, 진미채, 김치, 감자볶음으로 구성했다. 직화 불고기의 향과 구운 마늘을 푸짐하게 토핑한 것이 특징이다. 이밖에 간편하게 명절 기분을 즐길 수 있는 피코크 직화구이 떡갈비, 모듬전, 빈대떡 등 냉동상품도 운영한다.

이마트24에 따르면 지난해 추석기간동안 떡갈비, 냉동만두 등 명절에 즐겨 찾는 먹거리 매출은 전월대비 36% 증가했다.

이마트24 관계자는 “40년 전통 남대문 맛집 만두를 그대로 사용한 떡만두국과 광양식 불고기 도시락 등 명절 기간 즐기기 좋은 맛있는 상품을 출시한 만큼 고객들의 호응이 기대된다”며 “앞으로도 맛집 연계와 더불어 풍미를 높일 수 있는 검증된 소스 업체와 협업을 진행하는 등 맛있는 먹거리 개발에 최선을 다할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr