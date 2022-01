울산 효성티앤씨 섬유제조 공장서 화재, 밤샘 진화작업 중

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 효성티앤씨 공장에서 전날 오후 발생한 불이 밤샘 진화작업에도 꺼지지 않고 12시간이 지난 24일 새벽까지 이어지고 있다.

울산소방본부에 따르면 23일 오후 6시 55분께 남구 효성티앤씨 공장의 방사동 건물에서 불이 났다.

이 불로 초기 화재를 진압하던 직원 2명이 연기를 마셔 병원으로 이송돼 치료받았다.

화재가 발생한 공장 건물은 지하 1층∼지상 6층, 전체면적 2만7141㎡ 규모다. 고분자 물질을 녹여서 가는 섬유를 뽑아내는 공장으로 알려졌다.

소방당국은 이 건물 공조실 지하 1층에서 시작된 불길이 덕트를 타고 건물 상층부로 확산한 것으로 추정하고 있다.

이후 화재는 방사동 건물에서 인접한 완제품 보관 창고로 옮겨붙으면서 확대된 것으로 보인다.

소방당국은 화재가 나자 인원과 장비를 모두 동원하는 대응 1단계를 내렸고, 오후 10시 36분 인접 소방서의 소방력을 동원하는 대응 2단계를 발령했다.

부산·경남·경북소방본부에도 공동 대응을 요청했다.

현재까지 소방 인력 700여명, 소방차 등 장비 80여대가 투입돼 진화 작업을 벌이고 있다.

