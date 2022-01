가족 다양성·평등 가족문화 확산 위한 '가족 소통·참여 사업' 공모

1월24일부터 2월16일까지 공모

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 가족 관계를 개선하고 가족 다양성에 대한 인식, 평등한 가족문화 확산을 위한 '가족소통·참여 사업' 공모를 실시한다.

공모 대상은 가족 구성원 간 소통을 강화하고, 가족 구성원의 사회참여를 지원하거나 다양한 가족에 대한 사회적 수용도 제고 등을 위한 사업을 수행하는 단체나 법인이다.

선정된 사업에는 사업 내용과 범위 등을 고려해 사업별로 5000만원 이내의 보조금을 지원한다. 운영 단체(법인)는 가족 관련 업무 추진 경험 등 사업을 추진할 수 있는 역량과 전문성 등을 평가해 선정한다.

공모 사업 분야는 ▲가족관계 개선과 세대·이웃 간 소통 강화 ▲다양한 가족의 역량 강화와 사회참여 확대 ▲가족·돌봄 친화적 지역사회 문화와 직장문화 조성, 평등하게 일하고 돌보는 문화 확산 ▲가족 다양성 인식과 평등한 가족문화 확산 ▲새로운 가족 서비스 수요 대응 ▲가족 생애주기를 반영한 신규 사업과 프로그램 개발·운영 분야다.

응모는 1월24일부터 2월16일 오후 6시까지 국고보조금 통합관리시스템(이(e)-나라도움) 홈페이지에서 신청하면 된다. 우편이나 팩스 등을 통한 응모는 불가능하다.

선정결과는 3월 중 여성가족부 홈페이지와 국고보조금 통합관리시스템을 통해 발표한다. 공모에 관한 자세한 내용은 여성가족부 홈페이지에서 확인할 수 있다.

