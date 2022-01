서울시, 비영리민간단체 공익활동 사업 공모…최대 3000만원 지원

비영리민간단체의 우수 공익활동을 선정해 총 20억원 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 비영리민간단체의 자발적인 활동을 보장하고 다양한 사회 문제를 해결하는 건전한 민간단체로의 성장을 돕기 위해 올해 사업비 총 20억원 규모로 공익활동 사업을 공모해 지원한다고 24일 밝혔다.

복지, 건강?안전, 문화·관광, 시민·공익 등 총 4개 분야에 공익활동 사업을 공모?선정하는데 1개 사업당 최대 3000만 원까지 사업비를 지원할 예정이다.

작년까지 기후환경, 자원순환, 통일안보 등 12개 분야로 운영하던 것을 4개 분야로 통폐합함으로써 사업의 효과와 집중도를 높이고 사업자의 자율성이 최대한 확보될 수 있을 것으로 기대한다.

사업자의 부담을 덜기 위해 사업 추진 절차도 대폭 줄이고 연 2회 실시하던 중간 평가를 한 차례의 중간 컨설팅으로 개선하며 정산 서류의 제출 방식도 간소화한다. 3만원 미만 소액 지출시 체크카드 및 제로페이 사용시 지출결의서와 매출전표만 제출하도록 할 예정이다. 정산 과정에서는 보조금 통합관리시스템을 통한 정산 서류 제출을 인정하여 추가로 종이서류를 받지 않도록 시범 운영한다.

또한 사업의 성과를 높이기 위해 올해부터 사업 선정시 상위 10%에 해당하는 우수 사업에 대해서는 3000만 원 범위내에서 신청한 보조금을 전액 지원한다. 사업이 선정이 되었더라도 하위 평가를 받은 20~30% 단체는 사업 착수 전에 실행계획 수립에 전문가의 집중 컨설팅을 받을 수 있다.

민간단체가 신청한 사업은 ‘서울특별시 공익사업선정위원회’에서 사회문제 해결 및 파급 효과, 예산의 타당성, 최근 공익활동 실적, 단체의 전문성 등을 기준으로 심사를 진행한다.

접수는 28일부터 내달 11일까지 서울시 보조금 통합관리시스템에서만 가능하다. 2월 중에 심사를 하고 최종 선정 결과는 3월 11일 서울시 누리집에 공개한다.

이원목 서울시 시민협력국장은 “장기화된 코로나19로 위축돼 있는 민간 단체를 활성화하고 사업 본래의 목적에 집중할 수 있도록 제출 서류 간소화 등 절차를 줄이고 최대한 성공적인 사업을 수행할 수 있도록 지원 할 예정”이라며 “다양한 공익 사업을 통해 시민들 삶에 도움이 될 수 있도록 민간 단체의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr