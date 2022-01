자금난 겪는 기업·소상공인에 8000억원 푼다 … 부산시, 설 앞두고 파격 지원

중소기업·소상공인 지원 정부자금 연계 총 7908억원



중소기업 정책 3408억원·소상공인 경영안정화 4500억원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 설 명절을 앞두고 중소기업과 소상공인에 8000억원에 가까운 정책자금을 풀기로 했다.

부산시는 지역 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 위해 중소기업 정책자금 3408억원, 소상공인 경영안정화 자금으로 4500억원 등 총 7908억원을 지원한다고 23일 밝혔다.

중소기업 정책자금으로 운전자금 3000억원, 공장 매입 등 시설자금 400억원, 창업특례자금 8억원 등이다. 14개 시중은행에서 신청하면 된다.

운전자금은 기업당 4억원 한도로 대출금리의 1~1.5% 이차보전을 시행한다. 시설자금은 기업당 15억원 한도로 연 3.3% 고정금리의 0.8~1.1% 이차보전을 지원한다.

자금 중 100억원은 연 1.9% 고정금리로 연 15억원 한도로 대출된다. 그리고 창업특례자금은 1억원 한도로 연 1.5% 고정금리로 대출받을 수 있다.

또 한국은행의 기준금리 인상 충격을 완화하기 위한 선제 대응으로 올해 상반기 만기도래 예정인 중소기업 633개사의 운전자금 1415억원의 대출만기를 6개월 연장하고, 연장기간 동안 1.0~1.5% 상당의 추가 이차보전도 지원한다.

소상공인 경영안전화 자금은 정부자금과 연계해 ‘희망대출플러스 특례보증’ 2500억원과 ‘소상공인 3無플러스 특별자금’ 2000억원 등 총 4500억원의 규모로 지원한다.

희망대출플러스 특례보증은 정부의 ‘소상공인 방역지원금’을 받은 기업 중 중·저신용자(2~5등급)를 대상으로 하며, 1000만원 한도로 대출 후 1년 내에는 연 1% 고정금리와 보증료(0.8%) 없이 시행된다.

1년 후에는 시중금리가 적용되며 보증료는 0.6%로 0.2%가 감면된다.

지난해 12월에 시행했던 ‘소상공인 3無플러스 특별자금’도 대출 후 1년 무이자, 보증수수료는 0.6%로 변동없이 시행된다.

희망대출플러스 특례보증 및 소상공인 3無플러스 특별자금은 다른 대출의 연체나 체납이 없으면 개인 신용에 따른 대출한도와 상관없이 신청 가능하며, 중저신용자(2~5등급)는 두 자금 모두 신청할 수 있다.

박형준 부산시장은 “코로나19 장기화로 경영환경이 나빠졌고, 최근 기준금리 인상으로 유동성 위기까지 겪는 힘든 상황에서 경영안정화와 설 명절을 앞두고 자금난 해소에 도움이 되길 바란다”고 말했다

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr