▲ 이종왕(전 삼성전자 고문)씨 별세, 이석호·유진씨 부친상, 이은형씨 시부상, 김덕헌씨 장인상 = 22일 오후 4시 9분, 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 25일 오전 6시 30분, 장지 용인평온의숲.

