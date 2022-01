서수원 대형 종합병원 '수원덕산병원' 22일 첫 삽…706병상

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 서수원 지역에 700병상 규모의 '대규모 종합병원'이 건립된다.

수원시는 2018년부터 서수원 지역에 종합병원 건립을 추진해 온 덕산의료재단이 22일 권선구 고색동 894-27번지 일원에서 '수원덕산병원' 건립공사 기공식을 개최했다고 밝혔다.

수원덕산병원은 수원서부경찰서 맞은 편에 연면적 9만9637㎡, 지하 4층ㆍ지상 10층, 706병상 규모로 건립된다.

1단계로 2024년 4월 457병상 규모 병원을 개원하고, 2단계 공사는 2027년 완료된다.

수원덕산병원은 가톨릭대학교 성빈센트병원ㆍ아주대학교병원ㆍ경기도의료원 수원병원ㆍ동수원병원ㆍ화홍병원ㆍ윌스기념병원에 이어 수원지역 7번째 종합병원이 된다.

병상 수 기준으로 아주대학교병원, 가톨릭대학교 성빈센트병원에 이은 수원시에서 세 번째 규모다.

서수원권 종합병원 개원은 서수원 주민들의 숙원이었다.

가톨릭대학교성빈센트병원, 아주대학교병원 등 대규모 종합병원은 모두 동수원권에 위치해 서수원 주민들은 가까운 곳에 종합병원이 없어서 불편을 겪어왔다.

이에 따라 2018년 3월 수원시와 덕산의료재단이 '서수원 지역 종합병원 설립을 위한 업무협약'을 체결하면서 병원 건립을 위한 첫 발을 뗐다.

이어 의료법인 덕산의료재단은 2019년 6월 수원시에 고색2 지구단위계획구역 내 종합병원 건립사업 심의를 요청했고, 수원시는 교통영향평가, 경관ㆍ건축 계획을 통합심의하는 공동심의위원회를 열어 심의안을 조건부 의결했다.

지난해 4월 총 706병상 규모로 최종 건축 허가를 받았고, 8월에는 시공 우선협상 대상자로 계룡건설산업을 선정했다.

염태영 수원시장은 이날 기공식에서 "수원덕산병원이 개원하면 서수원ㆍ동수원 간 의료격차가 해소되고, 서수원지역에 응급 재난 감염병에 대응할 수 있는 '의료거점'이 생기게 된다"며 "병원 건립에 차질이 없도록 적극적으로 협조하겠다"고 강조했다.

강병직 덕산의료재단 이사장은 "첫 삽을 뜨기까지 물심양면으로 지원해주신 수원시 관계자와 지역주민들에게 감사드린다"며 "성공적으로 종합병원을 건립하고, 시민들에게 최선의 의료서비스를 제공하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr