▲ 김준승(전 부안우체국장)씨 별세, 장양례씨 남편상, 김지형(삼성 준법위원장·법무법인 지평 변호사·전 대법관)·김대형(마스턴투자운용 대표이사)·김수형(전남대학교 AI융합대학장)·김기형(충남 서천 신농씨한의원 원장)·김오형(하이닉스 TL)씨 부친상, 김희경·구옥현·서경미·신상아(서천고 교사)·김지연씨 시부상 = 22일 오전 1시30분, 전북대병원 장례식장 특1호실, 발인 24일 오전 9시. (063)250-2441

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr