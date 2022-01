W컨셉, 올해 신규 브랜드 대폭 확대…디자이너 브랜드 등용문으로 자리매김

[아시아경제 이승진 기자] W컨셉이고객의 마음을 사로잡을 ‘루키 브랜드’ 발굴에 나선다. 해마다 패션 트렌드와 고객 기호가 급변하는 만큼 고객 마음을 사로잡는 신규 브랜드의 인기 요인과 특징을 분석해 올해 입점 브랜드를 확대한다는 계획이다.

W컨셉은 SSG닷컴의 자회사로 편입된 지난 2021년의 판매 데이터를 분석한 결과, 새로 입점한 1200여 개 브랜드 매출이 전체 매출의 10% 비중을 차지했다고 23일 밝혔다. 이에 W컨셉은 신규 브랜드의 성장이 가장 컸던 뷰티, 남성 패션 카테고리과 더불어 꾸준히 강세를 보여온 컨템포러리, 캐주얼·라이프웨어에서도 인기 요인을 분석해 육성에 나선다는 방침을 세웠다.

먼저 W컨셉의 뷰티 카테고리는 전년비 매출이 153% 신장하는 가운데, 신규 입점 브랜드에서 나온 매출이 전체 뷰티 매출의 60%를 차지한 것으로 나타났다. 프리미엄 브랜드 등 화장품 품목부터 뷰티 가전용품에 이르기까지 고른 인기를 끌었다. 모두 ‘꾸밈’ 이라는 영역이 공통된다는 점에서 연계 구매가 많이 일어난 것으로 분석된다.

이어서 남성 패션 카테고리에서는 신규 입점한 브랜드 중 상위 10개 브랜드가 전체 매출의 60% 비중을 차지한 것으로 나타났다. 원마일웨어, 리커버리슈즈, 플리스 등 활동성이 높은 재품을 시즌 별로 선보인 신규 브랜드가 큰 인기를 끌었다. 컨템포러리에서는 ‘마뗑킴’, ‘르니나’ 등이 매출 상위권에 올랐으며, 캐주얼에서는 ‘코닥 어패럴’, ‘디아도라’, ‘폴라로이드 스타일’ 등 외국 유명 브랜드의 상표권을 국내에서 수입?생산한 ‘라이선스 브랜드’가 인기를 끌었다.

W컨셉은 지난해 높은 성장세를 보인 뷰티, 패션 등 특화 카테고리를 강화하는 한편, 전반적인 영역에서 이른바 ‘루키 브랜드’ 육성에 적극 나선다는 방침이다. 신규 브랜드를 적극 입점 시킬 예정이며, 뷰티에서는 입점 브랜드를 올해보다 2배 이상 확대할 계획이다.

신희정 W컨셉 어패럴 유닛장은 “최근 가치소비가 중요해지면서 패션, 뷰티, 라이프스타일 전반적으로 자신의 가치관과 맞는 브랜드를 찾는 고객이 증가하고 있다”며 앞으로도 신규 브랜드를 지속적으로 발굴하고, 다양한 지원을 통해 고객과 브랜드 모두가 만족할 수 있도록 플랫폼으로서 역할을 다할 계획”이라고 말했다.

