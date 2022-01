바이든, 인텔 24조 반도체 투자에 "역사적 투자"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 21일(현지시간) 미 반도체기업 인텔이 반도체 제조시설 건설을 위해 오하이오주에 200억달러(약 24조원)를 투입하기로 한 것과 관련해 "진정으로 역사적 투자"라고 밝혔다.

바이든 대통령은 이날 백악관에서 연설을 통해 인텔의 반도체 제조시설 신설 계획에 대해 이 같이 말했다. 그는 "미국 역사상 반도체 제조 분야 최대 규모 투자 중 하나"라며 "7000개의 건설 일자리, 3000개의 일자리가 창출될 것"이라고 평가했다.

삼성의 대미 투자도 함께 언급했다. 그는 "작년에는 삼성과 마이크론 같은 대형 반도체 회사들이 800억달러를 들여 미국에 신규 시설을 짓겠다고 약속했다"고 말했다.

글로벌 반도체 시장 장악에 나선 중국에 대한 경계감도 내비쳤다. 그는 "연구개발 분야에서 미국은 1위였는데 지금은 9위이고 중국은 30년 전에 8위였는데 지금 2위"라면서 "우리는 반도체 설계와 연구의 리더인데도 겨우 10%를 생산하고 있다"고 아쉬움을 표했다. 그는 "75%는 동아시아에서, 첨단 반도체칩의 90%는 대만에서 생산되고 있다"며 "중국은 글로벌 시장을 장악하기 위해 할 수 있는 모든 것을 하고 있다"고 덧붙였다.

특히 미국 내 반도체 생산 확대에 520억 달러를 지원토록 하는 '미국혁신경쟁법안'의 통과를 촉구하며 "우리의 경제적 경쟁력과 국가안보를 위해 그렇게 하자"고도 호소했다.

백악관은 이날 바이든 대통령의 연설에 앞서 미국내 반도체칩 제조역량 확대를 자찬하는 보도자료를 배포했다. 이 자료에는 삼성과 SK하이닉스의 대미투자 사례가 언급됐다.

