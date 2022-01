[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도교육청은 21일 항공우주 산업 대표 단체 한국항공우주산업진흥협회와 전문 인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 사천시 켄코아에어로스페이스에서 열린 협약식에는 박종훈 교육감과 정경환 한국항공우주산업진흥협회 부회장 등이 참석했다.

양 기관은 교육과 직업 훈련 통한 취업 활성화 등에 협력했다. 또 4차 산업 관련 선진 기술과 지식 교환, 항공우주 분야 연계 학과 개편 추진 지원도 약속했다.

정경환 부회장은 “지역 우수 인력을 양성하는 기회가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

박종훈 교육감은 “우리 지역 직업계 고교생을 위한 협력에 감사드린다”며 “오늘을 계기로 많은 분야에서 상호협력해 인재를 양성하자”고 말했다.

