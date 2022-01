[아시아경제 이민지 기자] 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 42,050 전일대비 2,900 등락률 -6.45% 거래량 1,282,609 전일가 44,950 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"심텍, 올해 최고 실적 기대…목표가↑"“코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다![특징주]심텍, 최대 실적 전망에 9%대 강세…장중 신고가 돌파 close 은 1071억원 규모로 공장 신설을 결정했다고 21일 공시했다. 회사 측은 “4층 이상의 고다층 MSAP 기판의 수요 증대 대응을 위한 생산규모와 생산능력 확대를 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr