제노코 제노코 361390 | 코스닥 증권정보 현재가 26,750 전일대비 150 등락률 +0.56% 거래량 158,695 전일가 26,600 2022.01.21 15:30 장마감 close 는 경기도 군포시로 본점 소재지를 변경한다고 21일 공시했다. 회사 측은 "경영환경개선과 업무효울성을 증대하기 위한 것"이라고 말했다.

