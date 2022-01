동물권단체, '태종 이방원' 제작진 동물학대 고발

[아시아경제 송승윤 기자] KBS 대하사극 '태종 이방원'에서 낙마 장면 촬영을 위해 강제로 넘어뜨린 말이 사망한 것과 관련해 동물보호단체들이 동물학대 혐의로 드라마 제작진을 경찰에 고발했다.

21일 경찰 등에 따르면 동물권 보호단체인 '카라'는 전날 서울 마포경찰서에 '태종 이방원' 촬영장 책임자를 동물보호법 위반 혐의로 고발했다.

카라는 "KBS는 이번 일을 '안타까운 일' 혹은 '불행한 일'로 공식 입장을 표명했지만 이 참혹한 상황은 단순 사고나 실수가 아닌 매우 세밀하게 계획된 연출로 고의에 의한 명백한 동물 학대 행위"라면서 "수신료로 운영되는 공영방송 KBS는 이번 상황을 단순히 '안타까운 일' 수준에서 사과로 매듭지어선 안 될 것"이라고 밝혔다.

한국동물보호연합도 해당 드라마 제작진을 동물보호법 위반 혐의로 영등포경찰서에 고발했다. 이들은 "'태종 이방원'에서 예전에도 야생 동물을 죽이고 새 다리를 부러뜨리는 등 이런 일이 비일비재하다는 내부 제보를 받았다"고 주장했다.

카라와 동물자유연대 등은 지난 19일 '태종 이방원' 촬영장에서 와이어에 발이 묶인 말이 바닥에 고꾸라지는 모습을 담은 영상을 공개한 바 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr