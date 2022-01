여수시, ‘재활용품 보상’ 투명페트병 모아오세요

폐건전지, 종이팩, 투명페트병 읍면동에서 종량제봉투로 교환

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 여수시가 ‘재활용품 보상사업’ 대상에 종이팩과 폐건전지에 이어 투명페트병을 추가하고 2050탄소중립을 실현해가고 있다.

‘재활용품 보상사업’은 폐건전지, 종이팩, 투명페트병을 일정량 모아 가까운 읍면사무소와 동주민센터에 가져다주면 종량제봉투로 보상교환해주는 사업이다.

보상교환 품목은 ▲폐건전지 20개당 종량제봉투 20ℓ 1장 또는 건전지(AA) 1세트(2개입) ▲종이팩은 1,000㎖ 20개(500㎖ 40개, 200㎖ 80개)당 화장지 1롤 ▲투명페트병 2kg당 종량제봉투 10ℓ 1장(1인 1일 최대 5장)이다.

재활용품 보상교환을 위해서는 종이팩은 깨끗이 씻어 말린 후 펼쳐서 보관해야 한다.

폐건전지는 외부 이물질을 제거하고, 투명페트병은 내용물과 라벨을 제거한 후 압착해 뚜껑을 닫아서 모아 와야 한다.

시 관계자는 “자발적인 1회용품 사용 줄이기와 폐자원의 올바른 분리배출을 유도하기 위해 ‘2022년 재활용품 교환사업’을 새롭게 추진한다”며 “시민들께 사업에 많이 동참해주시길 바란다”고 전했다.

