강진군, 2022년 다산 관련 유물 공개구입

21일 박물관에 따르면 공립박물관의 정체성 확립과 전시·교육·연구자료·공공저작물로 활용하기 위해 내달 21일까지 강진군 홈페이지 등에 유물구입 관련 공고를 게시해 신청서를 접수받고 있다.

이번 구입 대상 유물은 다산 정약용 선생과 선생의 직계혈족·형제, 자매, 제자, 교류했던 인물과 관련된 역사적·학문적·예술적 보존 가치가 있는 다양한 종류의 유물이다.

유물 구입 대상은 개인 소장자, 문화재 매매업자, 법인 또는 단체이며 매도 희망자는 유물매도신청서 등 관련 서류를 준비해 다산박물관을 방문하거나 등기우편, 이메일로 접수할 수 있다.

유물매도 관련 서류는 강진군청 홈페이지와 다산박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

윤재평 박물관장은 “유물매도 신청서를 접수 받은 뒤 유물 구입위원회를 거쳐 구입 예정 유물로 확정하고, 감정평가위원회 심의 및 불법문화재 검증 절차 이후 소유권 이전 작업을 진행해 다산박물관의 전문성을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

자세한 내용은 강진군 홈페이지 고시 공고를 참조하거나 다산박물관으로 문의하면 된다.

