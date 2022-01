롯데면세점, ‘라 메르’와 랜선 뷰티 클래스…체험형 마케팅 강화

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데면세점은 럭셔리 화장품 브랜드 ‘라 메르’와 손잡고 랜선 뷰티 클래스를 진행했다고 21일 밝혔다.

롯데면세점은 VIP 버추얼 이벤트에 고객 40여 명을 초청해 라 메르의 토탈 안티에이징 라인인 ‘제네상스 드 라 메르TM’의 제품 사용법 및 뷰티 팁을 소개하는 시간을 가졌다.

고객들에게는 제품 트라이얼 키트와 마사지 툴을 사전에 증정해 뷰티 클래스를 진행하는 동안 제품을 함께 체험해 볼 수 있도록 했다. 행사 종료 후에는 더욱 상세한 뷰티 컨설팅을 희망하는 고객을 대상으로 1:1 맞춤형 피부관리 솔루션을 제공했다.

롯데면세점은 행사 참석 고객 중 오는 27일까지 라 메르 상품을 구매한 고객에게 구매 금액에 따라 롯데면세점 적립금과 함께 라 메르 스페셜 기프트를 증정한다.

롯데면세점 관계자는 “코로나로 인해 한동안 중단되었던 브랜드 협업 이벤트를 비대면으로 전환해 재개했다”며 “올 한 해 다양한 콘셉트의 비대면 이벤트를 기획해 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

