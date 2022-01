[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 징거벨오더 전용 프로모션 ‘징거벨 위크’의 행사로 21일 단 하루동안 ‘치킨 1+1’ 올데이 치킨나이트를 진행한다고 밝혔다.

행사에서는 모든 치킨 메뉴를 1+1으로 제공한다. KFC의 대표 메뉴인 ‘핫크리스피치킨’과 ‘오리지널치킨’을 비롯해 검은호랑이해를 맞아 최근 출시한 ‘쏘랑이치킨’과 ‘쏘랑이블랙라벨치킨’ 등 신메뉴까지 모두 이용할 수 있다.

KFC 공식앱 징거벨오더에서 원하는 치킨 메뉴를 선택하고, 수령방법과 방문 예정 시간을 설정한 후 매장에 방문하면 된다. 방문 희망 매장은 지역과 거리에 상관없이 원하는 곳으로 선택 가능하다.

