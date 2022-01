[클릭 e종목]"NHN, 밸류에이션 매력 주목"

[아시아경제 박지환 기자] 한국투자증권은 21일 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,500 2022.01.21 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 엔에이치앤, 3억원 규모 자사주 임원 스톡옵션 지급 올해 자사주 매입 줄었다청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요" close 에 대해 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력에 주목해야 한다고 평가했다. 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가는 기존 11만원에서 5만5000원으로 변경했다. 이번 목표가 변경은 기업가치 변화 때문이 아닌 12월에 발표한 1:1 무상증자의 영향으로 주식 수가 증가했기 때문이다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "4분기 실적은 무난히 컨센서스에 부합할 전망"이라며 "매출액은 5145억원, 영업이익은 293억원으로 각각 전년 동기 대비 15.6%, 93.9% 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다. 게임 부문 실적이 웹보드게임 성장과 모바일게임의 핵심 라인업 콜라보 이벤트, 신작 출시 등으로 양호할 것으로 추정된다. 아울러 4분기 성수기 영향으로 커머스와 결제사업부 매출 호조가 예상되는 가운데 기술사업부 또한 한국은행 등 새로운 고객 확보로 성장세가 지속될 것으로 보인다.

정호윤 연구원은 "올해에는 게임사업부 성과를 기대할 필요가 있다"며 "P2E시스템이 적용된 신작 등의 흥행을 기대할 수 있는 게임 라인업이 대기 중임을 기억해야 한다"고 말했다. 또 "페이코와 자회사 지분가치를 감안할 때 NHN의 밸류에이션 매력이 높다"며 "주가 하락 리스크가 낮은 점은 최근처럼 매크로 불확실성이 부각되는 시기에 좋은 투자포인트"라고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr