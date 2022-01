[아시아경제 이민지 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,800 2022.01.21 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 통신 3사 주파수 싸움…말로만 "고객 편의"SKT, 하나카드 마이데이터에 클라우드 솔루션 '타코' 적용[클릭 e종목] "일회성 성과급에…SK텔레콤, 4Q 영업익 전년比 53% 감소 전망" close 은 자사주를 230억원 규모로 처분한다고 21일 공시했다. 자사주 상여 지급을 위한 것으로 처분 예정기간은 오는 24일부터 다음달 11일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr