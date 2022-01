호반건설, '호반써밋화성 비봉지구B-2블록' 이달 말 분양

[아시아경제 김민영 기자] 호반건설은 경기도 화성시 비봉지구 B-2블록에 호반써밋 화성 비봉지구B-2블록을 이달 말 분양할 예정이라고 밝혔다.

호반써밋화성 비봉지구B-2블록은 지하 2층~지상 25층, 8개동으로 총 779가구로 조성된다. 타입별 가구수는 ▲72㎡A 271가구, ▲72㎡B 25가구,▲84㎡A 409가구,▲84㎡B 74가구다.

화성비봉 공공주택지구는 경기도 화성시 비봉면삼화리,구포리 일대에 7090가구(공동6812가구,단독 278가구), 1만 6000여 명을 수용할 수 있는 규모로 조성될 예정이다. 서해안고속도로(비봉IC), 비봉-매송간 도시고속도로(양노IC)와 가깝고 서해안 복선전철 개통이 예정돼 있다.

호반써밋 화성 비봉지구B-2블록은 인근 비봉IC, 수인분당선야목역을 이용해 서울 및 수도권 전역으로 이동이 편리하다. KTX어천역도 개통될 예정이다.

호반써밋 화성 비봉지구B-2블록은 남향 위주로 단지를 배치했고 전 가구가 4베이, 판상형 구조로 채광과 통풍이 우수하다.

커뮤니티 시설에는 피트니스센터, GX룸, 실내 골프연습장,스크린 골프연습장,키즈&맘스클럽 등이 조성된다. 단지 주 출입구에는 어린이 통학 승하차 공간도 별도로 들어선다.

호반써밋 화성 비봉지구B-2블록 견본주택은 경기도 오산시 세교동 일대에 위치하며, 입주는 2025년 1월 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr