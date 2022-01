“부담 없이 편리하게 이용하세요” … 창원시, 청소년시설에 무료 ‘생리대 자판기’ 설치

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 지난해 관내 청소년문화의집 3곳에 설치한 ‘비상용 생리대 자판기’의 이용자 만족도가 높자, 올해 4곳에 추가 운영한다.

시는 청소년수련시설인 진해청소년전당, 진해청소년수련관, 봉림청소년수련관, 진해청소년야영장의 여자화장실에 생리대 자판기를 설치해 무상으로 제공한다고 20일 밝혔다.

자판기는 일상생활 중 생리대를 미처 준비하지 못해 고충을 겪는 여성 청소년의 어려움 해소와 건강한 생리권을 보장하기 위해 마련됐다.

특히 청소년의 이용이 많은 시설에 설치해 예민할 수 있는 시기의 여성청소년이 편리하고 부담 없이 이용할 수 있도록 했다.

노말남 아동청소년과장은 “무료 생리대 자판기 설치로 생리주기가 불규칙한 여성청소년이 부담 없이 편리하게 이용할 수 있길 바란다”며 “여성청소년의 건강권과 복지 향상을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr