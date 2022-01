[아시아경제 지연진 기자] SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 3,500 등락률 +5.22% 거래량 12,698 전일가 67,100 2022.01.20 14:35 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[e공시 눈에띄네]코스피 - 11일 코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나 close 은 지난해 4분기 매출액이 전년동기대비 23.5% 증가한 8334억원으로 집계됐다고 20일 공시했다.

영업이익은 268억원으로 23.7% 증가했고, 당기순이익은 183억원으로 324.6% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr