[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남교육청은 20일 새해 첫 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 했다.

코로나19 대유행과 계절적 특성에 따른 혈액 부족을 해결하고, 공직 사회에 헌혈을 장려하기 위해 마련된 이번 행사는 경남 교육청 주차장에 마련된 경남 혈액원 헌혈버스에서 이뤄졌다.

코로나19 감염 예방을 위해 참여자들은 체온점검, 손 소독, 문진 등 코로나19 방역수칙을 준수했고, 헌혈 차량은 2대로 나눠 실시했다.

박민근 총무과장은 “코로나19로 인해 부족한 혈액 수급에 도움이 될 수 있길 바라며 생명 나눔을 실천할 수 있도록 헌혈 행사를 적극적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr