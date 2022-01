유진투자증권, 콜라보 수제 맥주 ‘따상주’ 선보여

전국 CU 편의점 매장에서 구매 가능

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 3,275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 200,886 전일가 3,275 2022.01.20 14:31 장중(20분지연) 관련기사 유진투자증권, 국내주식 거래금액 경품 이벤트 ‘주식레이스 2.0’ 진행유진투자증권, 호남지역 종합자산관리 대형점포 개시유진투자증권, ‘글로벌 테마 로테이션 랩’ 출시…유망한 테마 ETF에 투자 close 이 수제 맥주 전문 기업 ‘플래티넘크래프트’와 협업해 수제맥주 ‘따상주’를 출시한다.

20일 유진투자증권은 MZ(밀레니얼·Z)세대를 대상으로 친근한 투자문화 조성을 위해 ‘한주해’ 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 플래티넘크래프트는 2002년 설립된 수제맥주 1세대 기업으로 각종 단체와 함께 ‘퇴근길’, ‘순한IPA’, ‘인생에일’ 등 다양한 수제맥주 스테디셀러를 출시했다.

주종은 MZ세대가 선호하는 화이트 에일로 결정하고 성공적인 투자를 응원하기 위해 이름을 ‘따상주’로 정했다. 아울러 주가 상승을 기원하기 위해 맥주 패키지도 빨간색으로 디자인했다.

따상주는 벨기에식 밀맥주 제조기법으로 만들어졌다. 오렌지껍질과 코리앤더 씨앗을 활용해 크리미한 거품과 풍부한 오렌지향도 느낄 수 있다. 알코올 도수는 5.0%이다.

따상주는 이날부터 전국 CU 편의점 매장에서 판매한다. 오는 2월부터는 전국 마트와 편의점에서 구입 가능하다.

유진투자증권은 따상주 출시와 함께 캠페인 뮤직비디오 ‘한주해’도 선보인다. 성공 투자를 기원하기 위해 트로트 히트곡 ‘한잔해’를 개사했다. 아울러 MZ세대에게 캠페인 내용을 쉽게 전달하기 위해 인스타툰도 오는 21~25일까지 차례로 내보낼 예정이다.

정종원 유진투자증권 브랜드전략팀장은 “지난해 네이버 웹툰 ‘신입일기’를 연재하고 메타버스 지점을 출시하는 등 MZ세대를 위해 다양한 시도를 해왔다”며 “이번 캠페인도 연속선상으로 기획됐다”고 밝혔다.

