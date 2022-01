[종목속으로] 롯데쇼핑, 저조한 주가 반전 키워드는 구조조정·롯데ON '시너지'

미끄럼틀 타는 주가

1년간 주가 수익률 27%↓

백화점 제외한 전 사업부 부진

지난해 4분기 역성장 추정

[아시아경제 이민지 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 36,604 전일가 82,400 2022.01.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동"구매·정품 확인·수선까지" … 롯데온, 명품 사후관리 서비스 강화 close 주가가 1년째 미끄럼틀을 타고 있다. 백화점을 제외한 다른 사업 부문의 부진이 실적과 주가를 끌어내리는 모양새다. 저조한 주가 움직임을 되돌리기 위해선 구조조정 효과와 ‘롯데ON’의 눈에 띄는 성장이 필요하다.

20일 오후 12시 기준 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 36,604 전일가 82,400 2022.01.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동"구매·정품 확인·수선까지" … 롯데온, 명품 사후관리 서비스 강화 close 은 0.5% 내린 8만2000원을 기록했다. 최근 1년간 주가 수익률을 보면 27% 넘게 빠졌다. 올해 들어선 실적에 대한 우려감이 주가에 반영되며 5%가량 빠졌다.

롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 36,604 전일가 82,400 2022.01.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동"구매·정품 확인·수선까지" … 롯데온, 명품 사후관리 서비스 강화 close 은 지난해 4분기 부진한 실적을 내놓을 것으로 예측된다. 증권가에선 지난해 4분기 매출액 3조8991억원, 영업이익 1518억원을 기록해 전년동기대비 각각 1%, 16% 역성장했을 것으로 추정하고 있다. 백화점 실적은 탄탄했지만 할인점, 홈쇼핑, 하이마트, 컬처웍스 사업부의 부진이 뼈아팠다.

백화점 부문은 기존점 성장률이 12%에 달한 것으로 예측된다. 코로나19 확산세는 더 커졌지만 외출이 늘면서 화장품, 패션 등의 품목에 대한 수요가 크게 늘었기 때문이다. 반면 할인점, 슈퍼, 홈쇼핑은 적자를 기록했을 것으로 예상된다. 코로나19 특수 효과가 소실된 가운데 희망퇴직 비용 100억원이 반영돼 수익성이 악화됐을 것으로 전망되기 때문이다. 할인점과 슈퍼의 기존점 성장률은 각각 -3%, -8% 수준이다. 하이마트는 제품 믹스 악화로, 홈쇼핑은 송출 수수료 증가로 영업이익은 각각 30%, 10% 줄었을 것으로 보인다. 컬처웍스는 백신 접종률 상승으로 입장객이 늘었지만 영업적자에서 벗어나기엔 역부족이었다.

최윤희 메리츠증권 연구원은 "백화점을 제외한 전 사업부의 감익과 적자로 실적 개선이 힘에 부치는 상황"이라며 "올해 백화점의 보복 소비 효과 제거로 역기저 부담이 큰데 매 분기 거듭되는 실적 변동성은 투자심리를 위축시키고 있다"고 말했다.

주가 반전을 위한 ‘키’는 지난 4년 동안 진행한 대규모 구조조정 효과를 볼 수 있느냐다. 오프라인 점포 구조조정과 희망퇴직을 진행, 조직을 슬림화 시켰는데 영업이 정상화 돼야 그 효과를 기대할 수 있다.

강도 높은 투자를 이어가고 있는 이커머스 플랫폼 롯데ON의 추이도 지켜봐야 하는 부분이다. 박은정 삼성증권 연구원은 "앱 이용자 수도 크게 증가하는 증 장기적인 관점에서 긍정적인 지표가 나오고 있지만 강도 높은 투자와 마케팅으로 손실액도 확대되는 상황"이라며 "재무구조에 부담을 줄 수 있는 유기적, 비유기적 투자도 계속될 것"이라고 예상했다.

한편 증권 전문가들은 당분간 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 36,604 전일가 82,400 2022.01.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동"구매·정품 확인·수선까지" … 롯데온, 명품 사후관리 서비스 강화 close 에 대해 보수적으로 접근해야 한다고 조언한다. 실적 회복이 빠르게 나타나기는 어려운 상황으로 단기적으로 주가가 상승하기 어려울 것이란 판단이 주효했다. 대신증권과 NH투자증권, 메리츠증권은 투자의견을 ‘중립’ 수준으로 제시했고 주요 증권사 모두 주가는 10만원선이 적정하다며 목표가를 하향 조정했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr