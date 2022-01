집 안도 위험해 … 집돌이·집순이 위협하는 겨울 질환과 싸우는 법

알레르기성 비염·피부 건조·저온 화상·요로결석 등 대비해야

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 예능 프로 이름처럼 ‘이불 밖은 위험해’란 말이 나오는 겨울철이 되면서 ‘집돌이’, ‘집순이’가 늘고 있다. 코로나19와 변이바이러스 창궐은 집돌이와 집순이를 더 키워가고 있다.

찬 공기 노출과 바이러스 감염이 우려돼 실내로 피신(?)해 있는 것이 우선 안전하긴 해도 건강해지는 것은 아니다.

겨울엔 낮은 온도와 찬 바람을 피해 문을 꼭꼭 닫고 장시간 온열 기구를 사용할 때가 많은데 제대로 환기를 하지 않으면 공기가 건조하고 탁해진다.

이런 경우 곰팡이나 진드기 등 알레르기 항원에 노출돼 알레르기 비염이 생기거나 원래 앓고 있던 비염이 심해질 수 있다.

알레르기 비염은 맑은 콧물, 발작적인 재채기, 코막힘이 주 증상이다. 심하면 두통, 후각 감소, 부비동염, 인두염, 중이염 등이 동반될 수 있다.

건강보험심사평가원 국민 관심 질병통계의 2020년 비염 환자 현황을 보면 총 821만5615명 중 196만7023명이 열두 달 중 가장 추운 1월에 전체의 23.9%를 차지하는 것으로 나타났다.

겨울은 대기 속 습도가 매우 낮은 상태가 지속되기에 실내 공기가 건조해져 피부 질환이 발생하기 쉽다.

차가운 실외와 따뜻한 실내의 급격한 온도 차로 피부 속 유분과 수분의 균형이 무너져 피부에 문제가 생긴다. 주름과 탄력 등 피부 노화 현상도 발생할 수 있어 충분한 수분 공급과 관리가 필요하다.

온열기기나 전기장판 등을 사용하다 저온 화상을 입는 경우도 주의해야 한다. 전기장판은 낮은 온도에 오랜 시간 노출돼 살이 익어버릴 수 있다.

난방용품을 사용할 때는 되도록 신체에 바로 닿지 않게 하고 시간을 정해두고 사용해야 한다. 당뇨 환자나 수면제를 복용하는 경우라면 저온 화상에 입을 가망성이 크니 더 주의가 필요하다.

겨울엔 몸속도 건조해지는 탓에 수분을 충분히 섭취하지 않으면 소변 내 칼슘, 인산, 요산, 수산염 등이 뭉쳐 결석이 생길 수 있다. 소화 과정에서 수용액 형태로 소변과 함께 배출돼야 할 성분들이 수분 부족으로 신장에 머무르면서 발생한다.

신장, 방광, 요도 등에 결석이 발생하면 빈뇨, 잔뇨감, 절박뇨 등 배뇨 장애나 요로감염 등이 생길 수 있다.

의료계와 건강 전문가들은 이런 겨울철에 꼭 실천해야할 몸 관리 요령들을 내놓고 있다.

겨울철 건강한 실내생활을 위해서는 실내 온도를 18∼20도를 유지하고 실외와 온도 차이를 줄여 체감온도를 높이는 것이 좋다.

습도는 40∼60%를 유지하고 아침, 점심, 저녁, 요리 전후 등 하루에 3∼4번은 환기를 시켜야 한다.

또 생각날 때마다 물을 마셔 수분이 부족하지 않게 하고 가벼운 스트레칭이나 운동을 해 움츠리느라 굳은 근육을 부드럽게 풀어주길 권한다.

너무 뜨거운 물보다는 체온과 비슷한 미지근한 물로 샤워하고 샤워 후에는 보디로션 등 보습제를 발라 피부가 건조해지지 않도록 해야 한다.

면역력 강화에 도움을 주는 음식, 비타민, 무기질이 풍부한 음식을 먹어 영양을 골고루 섭취하고 카페인이나 술은 삼가는 것이 건강에 이롭다.

대동병원 종합건강검진센터 가정의학과 전문의 황혜림 과장은 “겨울엔 잘못된 생활 습관으로 우려되는 질환들이 있다”며 “사소한 것이지만 조금만 신경써서 개선한다면 건강한 겨울나기를 할 수 있을 것”이라고 말했다.

