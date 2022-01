현대건설, 4가지 컬러·패턴 우편함 디자인 ‘시그니처 월’ 론칭

4가지 컬러 패턴 다르게 적용해 본인만의 시그니처 우편함 소유

올 3월 입주예정 ‘힐스테이트 금정역’부터 적용…향후 확대 예정

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 200 등락률 +0.47% 거래량 150,990 전일가 42,700 2022.01.20 10:10 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘2021 USA 굿 디자인 어워드’ 수상국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설'[클릭 e종목]"현대건설, 올해 뚜렷한 실적 개선…건설업종 최선호주" close 은 힐스테이트만의 혁신적 디자인 아이덴티티를 확보할 수 있는 새로운 우편함 디자인 ‘시그니처 월(Signature Wall)’을 선보인다고 20일 밝혔다.

힐스테이트 대표 컬러인 버건디와 블루 컬러를 패턴화한 ‘시그니처 월’이 설치된 로비공간으로 기존 공동주택과 차별성을 높인다는 게 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 200 등락률 +0.47% 거래량 150,990 전일가 42,700 2022.01.20 10:10 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘2021 USA 굿 디자인 어워드’ 수상국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설'[클릭 e종목]"현대건설, 올해 뚜렷한 실적 개선…건설업종 최선호주" close 의 전략이다. 여기에는 지난해 개발한 힐스테이트 새로운 디자인인 ‘Gen Z’ 스타일의 컬러와 패턴이 적용됐다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 200 등락률 +0.47% 거래량 150,990 전일가 42,700 2022.01.20 10:10 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘2021 USA 굿 디자인 어워드’ 수상국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설'[클릭 e종목]"현대건설, 올해 뚜렷한 실적 개선…건설업종 최선호주" close 은 이번 우편함 디자인을 올 3월 입주 예정인 ‘힐스테이트 금정역’에 처음 선보일 계획이다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 200 등락률 +0.47% 거래량 150,990 전일가 42,700 2022.01.20 10:10 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘2021 USA 굿 디자인 어워드’ 수상국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설'[클릭 e종목]"현대건설, 올해 뚜렷한 실적 개선…건설업종 최선호주" close 관계자는 "고객에게 차별화된 서비스와 감동을 제공하기 위한 시도"라며 "‘라이프스타일 리더’로서 입주민들이 사용하는 생활 공간을 현대미술관 같은 예술성 높은 공간으로 조성하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr