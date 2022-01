김현준 LH 사장, 안산장상 공공주택지구 현장 점검

김현준 한국토지주택공사(LH) 사장이 19일 4차 사전청약 접수가 진행 중인 안산장상 공공주택지구를 방문해 사업추진 현황을 점검했다.

20일 LH에 따르면 오는 21일까지 공공분양 일반공급 1순위 및 신혼희망타운 수도권 거주자를 대상으로 한 4차 사전청약 접수가 진행된다.

공공분양 일반공급 청약대상은 △남양주왕숙 △부천대장 △고양창릉 △시홍거모 △안산장상 △안산신길2 △고양장항 지구 내 공공분양주택이다.

신혼희망타운 청약대상은 △인천계양 △남양주왕숙 △부천대장 △고양창릉 △부천역곡 △시흥거모 △안산장상 △안산신길2 △구리갈매역세권 지구 내 신혼희망타운이다.

김 사장은 올해 차질 없는 주택공급을 위해 현장경영을 강화하고 있다. 김 사장은 직원들에게 "지난해에 이어 올해도 사전청약을 원활하게 추진하기 위해 철저히 준비해 달라"고 당부했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr