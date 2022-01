[아시아경제 김민영 기자] 호반그룹이 설 명절을 앞두고 협력사들에 공사대금을 현금 지급했다.

호반그룹 건설계열인 호반건설과 호반산업은 20일 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 협력사들의 자금난 해소를 위해 공사대금 1447억원을 지급했다고 밝혔다. 이날 호반그룹은 470여개 협력사에 공사 및 물품 대금을 전액 현금으로 지급했다.

아울러 호반그룹은 올해부터 협력사들의 원활한 자금운용을 위해 매달 지급되는 공사대금 지급일도 앞당기기로 했다. 이에 따라 호반그룹은 매월 말 마감한 공사대금을 다음달 10일에 각 협력사에 현금 지급할 예정이다.

호반그룹 관계자는 "호반그룹은 설 명절 전 공사대금을 전액 현금으로 지급하고, 이달 기성부터는 다음달 10일에 지급하기로 했다"며 "협력사들의 자금운용에 도움이 되길 바라며 앞으로도 상생과 동반성장을 위해 계속 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr