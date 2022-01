SK에코플랜트, 동탄 호수공원 뷰 오피스 ‘동탄 레이크원’ 내달 분양

[아시아경제 류태민 기자] SK에코플랜트는 경기도 화성시 송동 일대에 공급하는 오피스 ‘동탄 레이크원’을 다음 달 분양한다고 20일 밝혔다.

‘동탄 레이크원’는 지하1층~지상15층, 오피스 총 1095실 규모로 전용 24~97㎡로 구성된다. 단지는 남향 위주의 배치로 동탄 호수공원 조망권을 극대화했다. 샤워실을 포함한 화장실과 휴식이 가능한 다락, 2면 발코니(일부 호실)로 구성됐고, 11~15층 고층부는 광폭 테라스 상품 특화 설계가 도입됐다.

단지는 동탄 호수공원 인근에 위치해 조망권을 갖췄다. 동탄 호수공원은 공원녹지 64만㎡와 호수면적 18만4000㎡ 규모로 산책로가 조성돼있다. 내부에는 창포원, 갈대초지원, 제방가로원, 물놀이광장 등 다양한 수변공간을 갖췄다.

교통망도 우수하다. 인근으로 동탄도시철도(트램) 1호선이 예정되어 있으며, 경부고속도로, 용서고속도로, 동탄대로 등 도로망이 잘 갖춰져 있어 차량을 통한 이동도 수월하다. 동탄2신도시는 SRT 동탄역과 동탄~인덕원선과 광역환승센터도 추진 중에 있다.

화성 반도체 클러스터와 동탄테크노밸리, 6곳의 산업단지 등 인근에 자리하고 있다. 지난해 11월 세계적인 반도체 극자외선(EUV) 노광장비 기업인 네덜란드 ASML이 경기도 화성시에 반도체 클러스터 조성을 위해 2400억원 규모 투자에 나서기로 하면서 동탄2신도시의 미래 성장 동력이 더 커졌다는 평가를 받는다.

견본주택은 경기도 용인시 동천동 일대에 위치한다.

