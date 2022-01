롯데홈쇼핑, 구미에 72번째 '작은도서관' 완공…업사이클링 활용

19일 경북 구미시 해평면에 작은도서관 72호점(해평누리작은도서관) 개관

MZ세대 직원 아이디어로 시작한 폐의류 업사이클링…친환경 학습공간 꾸며



[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 지난 19일 경북 구미에 업사이클링 섬유패널을 활용한 친환경 학습공간 '작은도서관' 72호점(해평누리작은도서관)을 완공하고, 개관식을 진행했다고 20일 밝혔다.

이날 행사는 경북 구미시 해평면 '해평누리작은도서관'에서 진행됐으며, 신성빈 롯데홈쇼핑 마케팅본부장을 비롯해 장세용 구미시장, 김영식 국회의원, 조진호 구세군 경북지방장관 등 관계자들이 참석했다. 현판식에 이어 내부시설을 둘러본 후 코로나19에 따른 도서관 운영 계획에 관해 의견을 나누는 시간이 마련됐다.

'작은도서관' 72호점은 롯데홈쇼핑이 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 직원의 아이디어를 반영해 사회공헌활동에 업사이클링을 활용한 첫 사례라는 점에서 의미가 깊다고 회사 측은 설명했다. 지난해 7월 MZ세대 직원 대상 사내 아이디어 공모전에서 수상한 '친환경 업사이클링' 기획을 사업화한 것이다. 롯데홈쇼핑이 강화하고 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환이기도 하다.

의류 폐기물을 업사이클링 방식으로 재가공한 섬유패널 1t이 책장, 책상 등 가구를 제작하는 데 사용됐다. 섬유패널은 기존 가공 목재보다 내구성이 뛰어나 건축물 내장재, 외장재, 붙박이장 가구 등의 용도로 활용이 가능하다.

향후 롯데홈쇼핑은 '작은도서관'은 물론 도심 숲 조성사업 '숨;편한 포레스트' 등 기존 사회공헌활동에 업사이클링을 접목해 탄소저감 등 ESG 경영을 확대해 나갈 예정이다.

롯데홈쇼핑은 2013년부터 구세군 자선냄비와 함께 문화 소외지역 아동들을 위해 친환경 학습공간 '작은도서관'을 운영하고 있다. 2025년까지 작은도서관 100개소를 건립할 예정이다.

신성빈 롯데홈쇼핑 마케팅본부장은 "롯데홈쇼핑의 대표적인 사회공헌 프로그램 '작은도서관' 구축에 업사이클링을 활용한 친환경 가구를 제작, 지원하게 됐다"며 "롯데홈쇼핑이 사회공헌활동에 업사이클링을 접목한 첫 사례로, 앞으로도 도심 숲 조성 사업 등 기존 진행하고 있는 사회적 책임활동에 친환경 요소를 반영해 ESG 경영을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr