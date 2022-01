"연휴 '집콕' 겨냥" G마켓·옥션, '닌텐도 패밀리 위크' 진행

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 설을 앞두고 오는 23일까지 ‘닌텐도 패밀리 위크’를 진행한다고 20일 밝혔다. 닌텐도 스위치(OLED 모델)와 인기 게임 소프트웨어로 구성된 패키지 상품 등을 한정수량 특가 판매한다.

'닌텐도 스위치 마리오 카트 8 디럭스 세트'는 한정 수량으로 최종 혜택가 34만원대에 선보인다. 닌텐도 스위치 본체와 마리오 카트 8 디럭스 소프트웨어로 구성돼 있다.

닌텐도 스위치(OLED 모델)와 인기 소프트웨어 패키지로 구성된 상품도 합리적인 가격에 준비했다. 닌텐도 스위치(OLED 모델)와 포켓몬스터 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄, 모여봐요 동물의 숲, 슈퍼 마리오 오디세이 등 32종 소프트웨어 중 1종을 선택할 수 있다. 닌텐도 스위치 본체 단품 또는 본체와 게임 소프트웨어 구매자에 한해 선착순으로 포트나이트 라마 장갑을 증정한다.

이 외에 인기 게임 소프트웨어 2종을 동시 구매 할 경우 특별한 디자인의 교통카드와 케이블타이를 선착순으로 특별 증정한다. 대표 게임 소프트웨어로 신작 ▲말랑말랑 두뇌학원 ▲포켓몬스터 브릴리언트 다이아몬드 ▲포켓몬스터 샤이닝 펄 ▲마리오 파티 슈퍼스타즈 ▲링 피트 어드벤처 ▲모여봐요 동물의 숲 ▲슈퍼 마리오 3D 월드+퓨리 월드 ▲미토피아 등이 있다.?

자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 '닌텐도 패밀리 위크' 행사 이미지를 클릭하면 확인할 수 있다.

