풀무원 녹즙, ‘제10회 잇-어워드’ 음료 부문 대상 수상

클렌즈음료 '클렌즈랩', 원료 신선함과 색채 집중

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원녹즙은 최근 사단법인 한국디자인산업연합회가 주최한 국내 대표 디자인 시상식 '제10회 ‘잇-어워드(it-Award)’에서 디자인 우수성을 인정받아 패키지 디자인 음료 부문 ‘대상’을 수상했다고 20일 밝혔다.

‘잇-어워드(it-Award)’는 한국디자인산업연합회에서 그 해의 가장 우수한 디자인과 프로젝트를 선정해 시상하는 국내 대표 디자인 어워드다. 2011년 시작해 현재까지 10회째 운영되고 있다. 국내 디자인 산업 전문가들의 공정한 심사를 거쳐 총 7개 디자인 분야에 대해 시상하고 있다.

풀무원녹즙은 가벼운 하루를 돕는 클렌즈 음료 ‘클렌즈랩(레드·그린·옐로우)’으로 ‘잇-어워드’ 음료 부문 대상을 수상했다.

한국디자인산업연합회는 풀무원녹즙 클렌즈랩의 대상 수여 사유에 대해, 간결하고 최소화된 그래픽 디자인으로 고객에게 제품 인지성을 향상시키고 원료의 신선함과 색채에 집중한 디자인을 추구한 점을 높이 평가했다고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr