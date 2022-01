양천구, 안양천 수변 산책로 ‘야간 경관 조명’ 마쳐...영등포구, 안양천 '반려견 놀이터' 운영

[서울시 자치구 뉴스]신정교~ 오목교 구간(470m) 수놓는 수목 경관 조명, 겨울밤 아름다운 산책로 및 포토존으로 변신· 인근 장미테마원 ‘장미터널 조명’과 신정잠수교 ‘연잎징검다리’와 연계하여 관람 가능...영등포구, 안양천 오목교 인근 반려견 놀이터 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 안양천 수변 산책로에 겨울밤을 수놓는 야간 경관 조명을 설치해 눈길을 끌고 있다.

스트링 조명이 설치된 안양천 신정교에서 오목교 구간(470m)은 양천구의 대표적인 산책코스로 유동 인구가 많은 곳이다. 구는 이 점에 착안해 많은 사람들에게 조명처럼 밝고 환한 희망의 메시지를 전달하기 위해 이번 안양천 야관 경관 조명 설치를 기획했다.

기존에 단조로웠던 470m 산책로는 1100여 개의 전구를 비롯 조명옷을 입은 수목 등 겨울감성과 어울리는 경치를 자랑하는 포토존으로 깜짝 변신했다. 특히, 산책로와 더불어 인근 장미 테마원에 조성된 ‘장미터널 조명’과 신정잠수교의 ‘연잎징검다리’도 안양천의 낭만적인 겨울밤을 완성했다.

구는 3월 말까지 안양천 수변 산책로 야간 조명 구간을 운영할 계획이다. 조명은 매일 오후 6시부터 10시까지 점등돼 안양천을 찾는 주민에게 아름다운 추억을 선사할 예정이다.

김수영 양천구청장은 “겨울 공원의 대표 테마행사인 ‘YBNF(양천 비체나라 페스티발)’로 양천공원에서 처음 시작된 빛의 향연이 이번에 안양천 산책로에 새롭게 펼쳐지게 됐다”면서 “겨울밤 낭만을 선물할 수변 경관 조명이 앞으로 안양천을 대표하는 랜드마크로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

통계청 발표에 따르면 국내 전체 가구 중 약 15%인 312만여 가구가 반려동물을 양육하고 있는 것으로 나타났다. 반려동물 양육 가구가 꾸준히 증가하면서 동물과 사람이 함께 누릴 수 있는 공간에 대한 수요도 갈수록 늘어나고 있다.

이에 영등포구(구청장 채현일)는 반려동물과 반려인을 위한 건전한 놀이공간을 제공하고 올바른 반려동물 문화의 정착에 기여하기 위해 ‘안양천 반려견 놀이터’를 조성, 연중무휴 운영하고 있다고 밝혔다.

2020년부터 운영을 시작한 ‘안양천 반려견 놀이터’는 지난해 말까지 1900여 마리에 달하는 반려견이 다녀갔다. 반려견과 함께 안양천 산책을 즐기면서 놀이시설도 이용할 수 있어 방문객들의 긍정적인 반응을 얻고 있다.

‘안양천 반려견 놀이터’는 영롱이억새3구장과 오목교 사이(문래동6가 52)에 위치해 있다. 중·소형견을 위한 반려견 쉼터로 116㎡ 규모의 공간에 줄다리기, 오르내리기 기구, 구름다리 등 다양한 놀이 훈련시설이 구비됐다.

안전을 위해 놀이터 주변에는 울타리가 설치돼 있으며, 시설 이용객과 산책을 오가는 누구나 편히 쉴 수 있도록 놀이터 바로 맞은편 통행로에 벤치도 마련됐다.

해당 반려견 놀이터는 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 운영, 무료로 이용할 수 있다. 시설을 이용하기 위해서는 동물 등록을 한 반려견과 13세 이상의 반려견주가 함께 입장해야 하며, 13세 미만의 어린이는 반드시 성인 보호자가 동행해야 한다.

또 입장 및 퇴장 시 반드시 반려견에 목줄을 착용, 배변봉투를 지참해야 한다. 반려견주는 반려견 간의 마찰이 발생하지 않도록 주의해야 하며, 동물보호법에 등재된 맹견, 질병이 있는 반려견, 체고 40cm 초과 대형견 등은 출입이 불가하다.

안양천 반려견 놀이터 이용과 관련한 자세한 사항은 영등포구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “서로를 배려하고 성숙한 펫티켓을 실천, 반려견과 함께 힐링의 시간을 보내기를 바란다”며 “동물과 사람, 반려인과 비반려인이 모두 공존할 수 있는 올바른 반려동물 문화 확산을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

