삼진제약 "건기식 '하루엔진' 13가지 영양성분 한번에 섭취"

[아시아경제 서소정 기자] 최근 건강기능식품 시장은 다양한 영양 성분들을 최적의 비율로 조합 후, 효과를 낼 수 있는 '올인원 개인 맞춤형 제품'이 소비자들의 호응을 얻고 있다.

삼진제약 삼진제약 005500 | 코스피 증권정보 현재가 24,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,966 전일가 24,950 2022.01.19 15:30 장마감 관련기사 백신 빠진 제약株, 배당이라도..삼진제약, 680억 규모 오송공장 시설 증설삼진제약, 주당 800원 현금배당 결정 close 의 올인원(All-in one) 프리미엄 건강기능식품 '하루엔진'은 엄선한 원료와 과학적인 개별포장 방식으로 하루에 꼭 필요한 좋은 성분을 담고 있다.

하루엔진은 기초건강부터 혈행, 눈, 장 건강 등 꼭 챙겨야 하는 기능성 영양 성분들을 다양하게 함유하고 있는 것이 특징이다. 제품의 신뢰도와 안전성을 높이기 위해 독일, 스위스, 영국 등에서 생산된 11종의 멀티비타민과 미네랄, 세계 3대 유산균 기업인 캐나다 로셀의 프로바이오틱스 균주 등 총 13종의 엄선된 프리미엄 원료를 사용했다.

하루엔진의 유산균은 기본 균주에 프리바이오틱스까지 포함된 '신바이오틱스 포뮬러'와 사균체인 '포스트바이오틱스'까지 모두 들어있어 장 건강 관리에 도움을 받을 수 있다. 휴대와 보관 편리성을 높이고자 개별 보호 포장 공법을 채택, 3가지의 정제와 캡슐을 따로 구분해 포장했다.

삼진제약 관계자는 "하루엔진은 간편하게 기초건강부터 혈행, 눈, 장 건강까지 모두 챙길 수 있는 올인원 제품으로 1차 입고 물량이 전부 완판 될 만큼 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다"며 "다가오는 설 명절을 맞아 특가 프로모션도 진행하고 있다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr