‘실험·스토리텔링·아이디어’ … 울산메이커교육 본격화

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시교육청이 울산메이커미래교육센터, 메이커교육 거점학교, 단위학교 내 메이커교실을 중심으로 울산메이커교육을 본격적으로 운영한다.

울산교육청은 2019년 울산과학관 내 울산메이커미래교육센터를 구축했고 지난해 화봉중학교에 메이커교육 거점학교를 구축했다.

교육청은 지난해까지 초·중·고 36곳에 메이커교실을 만들어 지원했고 올해는 10곳에 메이커 교실을 추가로 만들기 위해 교당 3000만원을 지원한다.

메이커 교실은 교내 유휴공간을 활용해 다양한 창작활동을 할 수 있도록 리모델링하고 각종 기자재와 교구를 구비하는 형태로 구축한다.

울산메이커미래교육센터는 지난해 ‘찾아가는 메이커교실’, ‘무한상상 연계 프로그램’, ‘과학아 놀자! 상상메이커교실’, ‘가족과 함께하는 메이커교실’등 다양한 프로그램을 운영해 메이커 체험 기회를 확대했다.

교육청 측은 “올해는 화봉중학교가 메이커교육 거점학교를 운영하면서 인근 지역 메이커교육에 대한 수요를 해소할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

거점학교는 교과 수업 연계형, 창의적 체험활동 연계형, 자유학년제 연계형, 지역 공동 영재학급 연계형, 주말·방학형 프로그램 형태로 운영한다.

거점학교는 본교와 타교 학생을 대상으로 주제별 메이커교육을 진행하며 메이커교육 협력체계 형성과 지원 역할도 하게 된다.

메이커교실은 테마별로 실험·공방형, 인문 창작 영역의 스토리텔링형, 미디어 공방인 아이디어클럽형으로 진행된다.

메이커교실은 교육과정 연계 프로그램을 개발하고 운영하며 다양한 창작 경험 제공으로 학생의 창의성 향상과 진로 탐색과 설계를 돕는다.

시교육청 관계자는 “지난해 12월까지 메이커교육 프로그램 참여 학생 누적 수는 2만953명으로 상상을 실현하는 울산메이커교육을 실현하고 있다”며 “지속적으로 메이커교육이 이뤄지도록 지원하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr