[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교가 오는 28일까지 유튜브를 통해 '2022 시민과 함께하는 도시재생 대학 온라인 강의'를 무료로 제공한다.

19일 광주대학교에 따르면 온라인 도시재생 대학 프로그램은 광주광역시가 주최하고 광주대 도시재생 전문인력 양성사업단이 주관해 진행되며 시민 누구나 강의 영상을 시청할 수 있다.

도시재생 대학 온라인 강의 시청 방법은 유튜브에서 '광주대 도시재생 전문인력 양성사업단'을 검색하면 된다.

강의내용은 도시재생의 기초 및 심화 교육과정이며 기초분야는 박주연 송정역세권 도시재생 현장지원센터 사무국장의 '광산구 송정역세권 도시재생 사례 공유' 등 5개의 강좌가 진행된다.

또 심화 교육과정에는 이명규 광주대 도시재생전문인력 양성사업단장의 '도시재생의 이해 김항집 광주대 도시계획부동산학과 교수 ‘도시재생의 현황과 과제’ 등 5개의 강좌로 마련됐다.

