"호텔 셰프 제작·호텔리어 배송" 플라자 호텔, '설 명품 선물세트' 출시

고객 성향 고려…1만원대부터 270만원까지 총 96종 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 한화호텔앤드리조트가 운영하는 플라자 호텔은 오는 26일까지 호텔 내 각 분야 전문가가 선정한 재료와 포장으로 만든 '설 명품 선물세트'를 선보인다고 19일 밝혔다.

플라자 호텔 설 명품 선물세트는 호텔 셰프와 소믈리에, 플로리스트, 객실 전문가 등 호텔 내 전문가 집단이 직접 선택한 1만원대부터 270만원까지 96여가지 다양한 상품으로 구성했다. 모든 상품은 호텔리어들이 직접 포장 및 배송을 담당해 더욱 신뢰할 수 있다는 설명이다. 청탁금지법에 맞춘 20만원 이하 상품군도 다양하게 선보여 고객 선택의 폭을 넓혔다.

보양식 요리로 선보이는 구성은 2가지다. 중식당 도원을 책임지는 츄성뤄 수석 셰프가 도원의 비법을 담은 세계 3대 보양음식 '도원 한방 원충불도장'과 최상급 전복에 천연양념을 담아낸 '프리미엄 간장 전복'을 선보인다.

매년 출시 후 품절되는 스테디셀러인 '더 플라자 한우 정육 세트', '명품 굴비' 등도 보다 다양화해 선보인다. 이번 플라자 한우 정육 세트에는 꽃등심과 채끝등심, 부채살, 양지살, 안심 등에 호텔 셰프가 만든 특제소스가 함께 제공된다. 명품 굴비는 천일염과 인진쑥 분말가루로 염장한 영광 법성포 굴비를 선별해 준비했다.

플라자 호텔의 브랜드 정체성을 담은 호텔 자체 브랜드(PB) 상품 'P컬렉션'도 선물세트로 만날 수 있다. 호텔 향을 담은 디퓨저 3종과 유아 샤워가운, 룸&패브릭 스프레이 등이 준비됐다.

선물세트는 3일 전 예약이 필수이며, 한정 상품 구성으로 조기 매진 될 수 있다. 호텔 관계자는 "플라자 호텔 명절 선물세트는 매년 40%이상 판매량이 성장할 정도로 큰 사랑을 받고 있다"며 "앞으로도 고급스럽고 독창적인 상품 구성으로 호텔 명절 선물세트 하면 플라자 호텔이 먼저 떠오를 수 있도록 하겠다"고 말했다.

